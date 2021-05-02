Игорь Черевченко: Удаление все наши планы немножко подпортило

«До 15-й минуты был хороший матч, мы забили быстрый гол. Удаление все наши планы немножко подпортило. Я не смотрел повтор удаления и не собираюсь. Не хочу об этом разговаривать. Будем надеяться, что с Конате ничего серьезного и в следующем матче он будет в строю.

По поводу появления Максима Глушенкова и Резиуана Мирзова в следующем туре против «Спартака», то есть еще время до матча определиться. Если все будет хорошо, то почему нет, у нас 23 человека в команде. На поле может выйти любой.

Что касается интереса других клубов к Лантратову, это вопрос не ко мне, а к руководству. Я только рад за Илью, потому что знаю его очень давно. Он вырос в очень сильного вратаря.

Что касается еврокубков, то мы живем сегодняшним днем.

Илья Кухарчук выходит со скамейки, потому что хорошо усиливает игру», - приводит слова специалиста «Чемпионат».