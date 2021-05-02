Малком – о встрече с «Локомотивом»: Хочется оформить титул именно в таком матче

Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от предстоящего матча против железнодорожников.

«Выйдем на игру только за победой. Других вариантов нет. Понятно, что и «Локомотив» выйдет на поле с таким же настроем. Поэтому очень хочется, чтобы болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы обязаны навязать сопернику свой футбол. И, конечно, очень хочется оформить титул именно в таком матче», – цитирует Малкома «Матч ТВ».

Напомним, в активе «Зенита» после 27 игр 58 очков и первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» в таком же количестве матчей набрал 52 балла, расположившись на второй позиции. В случае сегодняшней победы питерский клуб досрочно завоюет золотые медали.