Рамос и Менди сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси»

Футболисты «Реала» Серхио Рамос и Ферлан Менди смогут принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

По информации Marca, на сегодняшней тренировке защитники работали как с мячом, так и без него. Рамос восстановился от мышечной травмы, у Менди была диагностирована перегрузка камбаловидной мышцы на левой ноге.

Также сообщается, что другой игрок обороны «Реала» Рафаэль Варан сможет принять участие в игре, если сдаст несколько отрицательных тестов на коронавирус.

Ответный матч полуфинала состоится 5 мая в Лондоне. Начало в 22:00 (мск).