Фанаты «МЮ» устроили протест против руководства клуба перед матчем с «Ливерпулем» (видео)

Перед матчем 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» болельщики манкунианцев устроили крупномасштабную акцию протеста возле стадиона «Олд Траффорд» против нынешних владельцев клуба - американского семейства Глейзеров. Причиной является участие клуба в проекте европейской Суперлиги.
Часть фанатов смогла прорваться внутрь арены.
Об этом на своей странице в твиттере сообщил английский журналист Роб Харрис.
Отмечается, что ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» являлся одним из 12-и клубов, входивших в Суперлигу. В настоящее время в состав участников проекта входят лишь испанские «Реал» (Мадрид) и «Барселона», а также туринский «Ювентус».