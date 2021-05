Фанаты «МЮ» устроили протест против руководства клуба перед матчем с «Ливерпулем» (видео)

Ранее в Лондоне также состоялись акции протестов фанатов «Арсенала».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен начаться в 18:30.

Significant protests taking place by 1000s of fans now outside Old Trafford against the Glazers after some got inside onto the pitch. Probably the biggest ever seen.



