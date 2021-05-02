«Сассуоло» сыграл на своем поле вничью с «Аталантой», Миранчук на поле не вышел

В домашнем матче Серии А «Сассуоло» сыграл вничью с «Аталантой» - 1:1.

На 32-й минуте защитник Робин Гонсенс вывел гостей вперед. Во втором тайме нападающий хозяев Доменико Берарди (52-я минута) реализовал пенальти и сравнял счет.

Отметим, что обе команды завершали матч вдесятером. У «Аталанты» на 22-й минуте красную карточку получил Пьерлуиджи Голлини. На 75-й за две желтые с поля был удален игрок «Сассуоло» Марлон.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 69 очков. «Сассуоло» на восьмой строчке с 53 баллами.