«Интер» досрочно стал чемпионом Италии по футболу.

Подопечные Антонио Конте стали недосягаемы для соперников за четыре тура до конца турнира.

Об итоговой победе миланского клуба стало известно после матча 34-го тура серии А между «Сассуоло» и «Аталантой», который завершился со счетом 1:1.

Команда из Бергамо набрала 69 очков и потеряла шансы догнать «Интер», в активе которого 82 балла.

«Нерадзурри» стали чемпионами Италии в 19-й раз в своей истории и обогнали по этому показателю «Милан», который выигрывал национальное первенство 18 раз.