«Ростов» обыграл «Тамбов» в 28-м туре РПЛ

«Тамбов» в гостевом матче 28-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл «Ростову» со счетом 0:2 и за два тура до окончания чемпионата потерял все шансы остаться в высшем дивизионе.

Все голы были забиты во втором тайме - сначала Дмитрий Полоз на 70-й минуте открыл счет, а потом японец Кенто Хашимото на 78-й минуте укрепил преимущество ростовской команды.

После этой встречи у замыкающего турнирную таблицу «Тамбова» осталось 13 очков, а «Ростов» набрал 43 балла и находится на девятом месте в РПЛ.

В следующем туре состоятся матчи «Ахмат» - «Тамбов» (7 мая) и «Урал» - «Ростов» (10 мая).

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