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Аргентина - Примера 2-й тайм, 85' Индепендьенте 0 Атлетико Тукум 1
Аргентина - Примера 2-й тайм, 85' Дефенса и Хуст 0 Унион 0 П1 2.25 Х 3.10 П2 3.00
Италия - Серия А перерыв Удинезе 1 Ювентус 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига перерыв Зенит 3 Локомотив М 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 37' Леганес 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.60 Х 2.24 П2 4.50
Испания - Сегунда 1-й тайм, 39' Кастельон 0 УД Логроньес 0 П1 3.50 Х 2.33 П2 3.10
Испания - Примера 1-й тайм, 21' Гранада 0 Кадис 0 П1 2.24 Х 2.75 П2 4.10
Португалия - Сегунда не начался Каза Пия 0 Академику 0
Аргентина - Примера 20:20 Тальерес 0 Уракан 0 П1 1.63 Х 3.90 П2 4.90
Аргентина - Примера 20:20 Сан-Лоренсо 0 Годой-Крус 0
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Испания - Сегунда 21:30 Лас-Пальмас 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.80
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Рома 0 П1 2.80 Х 3.60 П2 2.50
Франция - Лига 1 22:00 Монако 0 Лион 0 П1 2.47 Х 3.70 П2 2.75
Португалия - Сегунда 22:00 Пенафиел 0 Эшторил 0 П1 4.00 Х 3.10 П2 2.00
Испания - Примера 22:00 Валенсия 0 Барселона 0 П1 8.80 Х 6.10 П2 1.32
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Детройт Ред Уи 0 Тампа-Бэй Лайт 0 П1 5.60 Х 4.70 П2 1.51
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Аргентина - Примера 22:30 Банфилд 0 Ривер Плейт 0 П1 6.10 Х 4.00 П2 1.51
02 мая 18:39
автор: Александр Шульгин

Юрий Васильков: Думаю, Влашич пропустит концовку сезона, на лечение уйдет около месяца

Бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков поделился своим мнением о травме хорватского полузащитника Николы Влашича.

«У футболистов самое уязвимое звено в опорно-двигательном аппарате — это коленный сустав. Он самый мощный во всем организме и, как ни странно, самый уязвимый именно в таком спорте как футбол. Это нехорошая травма, она требует тщательного и ежедневного лечения. Я думаю, что он концовку чемпионата пропустит. На лечение уйдет около месяца.

Влашич может играть, но не думаю, что есть смысл ставить его на последние игры. Особой мотивации здесь нет. Пусть футболист как следует вылечится. Это главная заповедь наших спортивных врачей», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) Влашич получил травму, после чего покинул поле.

Позже у футболиста диагностировали частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.

источник: Sport24.ru
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