Юрий Васильков: Думаю, Влашич пропустит концовку сезона, на лечение уйдет около месяца

«У футболистов самое уязвимое звено в опорно-двигательном аппарате — это коленный сустав. Он самый мощный во всем организме и, как ни странно, самый уязвимый именно в таком спорте как футбол. Это нехорошая травма, она требует тщательного и ежедневного лечения. Я думаю, что он концовку чемпионата пропустит. На лечение уйдет около месяца.

Влашич может играть, но не думаю, что есть смысл ставить его на последние игры. Особой мотивации здесь нет. Пусть футболист как следует вылечится. Это главная заповедь наших спортивных врачей», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) Влашич получил травму, после чего покинул поле.

Позже у футболиста диагностировали частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.