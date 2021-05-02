Болельщики сорвали начало матча «МЮ» – «Ливерпуль». Старт игры перенесли на неопределенное время

Как сообщает Sky Sports, начало встречи перенесено из-за проникших в чашу стадиона фанатов, а также из-за того, что часть протестующих болельщиков заблокировала отели, в которых находятся игроки.

Напомним, перед матчем 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» болельщики манкунианцев устроили крупномасштабную акцию протеста возле стадиона «Олд Траффорд» против нынешних владельцев клуба - американского семейства Глейзеров. Причиной является участие клуба в проекте европейской Суперлиги.

Часть фанатов смогла прорваться внутрь арены. Отмечается, что ранее фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды.

Добавим, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен был начаться в 18:30 по московскому времени.