Роберто Де Дзерби – о возможном переходе в «Шахтер»: Если мне будет что сказать, то я сделаю это

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби рассказал, что сам объявит об уходе из клуба в донецкий «Шахтер», если это произойдет.

«Возможно, я уйду, точно так же, как возможно, что и останусь. Игроки – профессионалы, они полностью сконцентрированы и могут продолжать играть со мной или без меня. Если мне будет что сказать, то я сделаю это» - цитирует специалиста «Метарейтинг Украина», ссылаясь на Football-Italia.

Напомним, после 34 матчей серии А «Сассуоло» набрал 53 очка и занимает восьмое место в таблице.

«Шахтер» уже уступил чемпионский титул киевскому «Динамо». После 24 игр в украинской премьер-лиге донецкая команда набрала 48 очков.