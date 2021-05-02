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Испания - Примера 2-й тайм, 89' Гранада 0 Кадис 1 П1 43.0 Х 12.0 П2 1.06
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 61' Каза Пия 0 Академику 0
Аргентина - Примера перерыв Тальерес 1 Уракан 0 П1 1.24 Х 5.30 П2 11.0
Аргентина - Примера перерыв Сан-Лоренсо 1 Годой-Крус 0
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 4' Тоттенхэм Хотс 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.33 Х 6.00 П2 7.50
Испания - Сегунда 21:30 Лас-Пальмас 0 Понферрадина 0 П1 2.26 Х 3.10 П2 3.60
Италия - Серия А 21:30 Тревизо 0 Виртус Рим 0
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Рома 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
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Испания - Примера 22:00 Валенсия 0 Барселона 0 П1 9.00 Х 6.00 П2 1.32
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Милуоки Бакс 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.74 П2 2.15
Аргентина - Примера 22:30 Банфилд 0 Ривер Плейт 0 П1 6.10 Х 4.00 П2 1.51
02 мая 20:04
автор: Александр Шульгин

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» перенесен

Новая дата встречи будет объявлена позже.

Матч чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесен на более поздний срок. Манкунианцы сделали соответствующее заявление.

В частности, «красные дьяволы» заявили, что пошли на такой шаг в целях безопасности. Отмечается, что это решение поддержали руководители стадиона «Олд Траффорд», боссы АПЛ и представители «Ливерпуля».

При этом «Юнайтед» не стал осуждать поведение фанатов, сорвавших центральный поединок 34-го тура.

«Благодарим органы правопорядка за их поддержку и будем помогать им в любых последующих расследованиях», – приводит заявление «Манчестер Юнайтед» телеканал Sky Sports.

Напомним, за час до начала игры болельщики »красные дьяволов» устроили крупномасштабную акцию протеста возле стадиона «Олд Траффорд». Фанаты выступали против американского семейства Глейзеров, владельцев клуба, а причиной послужило участие команды в проекте европейской Суперлиги.

источник: Sky Sports
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