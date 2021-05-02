Ларссон стал лучшим игроком «Спартака» в апреле

Шведский нападающий Джордан Ларссон стал лучим игроком «Спартака» в апреле. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Ларссон набрал 36% процентов голосов в интернет-опросе. Второе место болельщики «Спартака» отдали другому форварду красно-белых – Александру Соболеву (30%), а третью позицию занял полузащитник Роман Зобнин (13%).
Добавим, что в апреле Ларссон забил один гол в четырех сыгранных матчах, это был победный мяч в во встрече 27-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА.
источник: ФК «Спартак»