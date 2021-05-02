Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Во матче 34-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на выезде одержал волевую победу над «Удинезе» – 2:1.

На 10-й минуте счет в матче открыл аргентинский защитник хозяев Науэль Молина.

Гости отыгрались за семь минут до конца основного времени: пенальти, назначенный за игру рукой Родриго Де Пауля, реализовал Криштиану Роналду. Шесть минут спустя португалец оформил дубль, замкнув навес Адриана Рабьо.

Туринцы набрали 69 очков и сравнялись по этому показателю с «Миланом» и «Аталантой», занимающими второе и третье места соответственно. «Удинезе» остался на 11-й строчке, имея в своем активе 39 очков.

Чемпионат Италии (серия А)