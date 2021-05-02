Семак сравнялся со Слуцким и Семиным по количеству титулов в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнялся с Леонидом Слуцким и Юрием Семиным по количеству завоеванных титулов в рамках чемпионата России.

У каждого из специалистов по три чемпионства. Причем, они становились многократными победителями турнира, тренируя один клуб.

Семак трижды приводил к чемпионству «Зенит» (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), Слуцкий - ЦСКА (2012/2013, 2013/2014 и 2015/2016), а Семин - «Локомотив» (2002, 2004, 2017/2018).

Больше титулов только у Олега Романцева, тренировавшего «Спартак» (8) и Валерия Газзаева (4), работавшего с ЦСКА.