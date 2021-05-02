Губерниева смущает, что «Зенит» после успехов в России неудачно выступает в Европе

Известного комментатора Дмитрия Губерниева расстраивает, что «Зенит», успешно выступая на внутренней арене, не добивается успеха в еврокубках.

«Меня смущает, что «Зенит» грозно справляется со всеми соперниками в России, а потом неудачно выступает в Европе. Но мы же должны понимать, что у нас в стране не может быть 16 «Зенитов». В Испании тоже нет 8 «Реалов», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит», победив в матче 28-го тура российской премьер-лиги «Локомотив» (6:1), стал семикратным чемпионом страны, завоевав титул за два тура до конца чемпионата.