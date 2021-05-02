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Италия - Серия А не начался Тревизо 0 Виртус Рим 0
Италия - Серия А 2-й тайм, 59' Сампдория 1 Рома 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 7.00
Португалия - Сегунда перерыв Пенафиел 0 Эшторил 0 П1 3.30 Х 2.45 П2 2.75
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02 мая 21:57
автор: Максим Скороходов

Губерниева смущает, что «Зенит» после успехов в России неудачно выступает в Европе

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов команда Сергея Семака не смогла выйти в плей-офф, заняв в последнее, четвертое место в группе и не одержала ни одной победы.

Известного комментатора Дмитрия Губерниева расстраивает, что «Зенит», успешно выступая на внутренней арене, не добивается успеха в еврокубках.

«Меня смущает, что «Зенит» грозно справляется со всеми соперниками в России, а потом неудачно выступает в Европе. Но мы же должны понимать, что у нас в стране не может быть 16 «Зенитов». В Испании тоже нет 8 «Реалов», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит», победив в матче 28-го тура российской премьер-лиги «Локомотив» (6:1), стал семикратным чемпионом страны, завоевав титул за два тура до конца чемпионата.

источник: «Спорт-Экспресс»
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