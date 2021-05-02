Лебедев – о судействе в матче «Зенит» – «Локомотив»: После драки кулаками не машут

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал победу «Зенита» над московским «Локомотивом» в матче 28-го тура РПЛ, принесшую питерцам чемпионский титул.

«Я благодарен игрокам «Локомотива»: они совершили чудо, побеждая 11 матчей подряд. Сегодня на поле победил сильнейший. Конечно, не обошлось без очередных судейских ляпов. По моему мнению, Дзюба сфолил на Рыбусе перед первым голом в ворота «Локомотива». Но после драки кулаками не машут.

Буду поддерживать «Локомотив» в оставшихся двух турах в борьбе за вторую строчку чемпионата.

Поздравляю болельщиков «Зенита» с очередным чемпионством», - приводит слова чиновника Sport24.ru.

Напомним, «Зенит» разгромил «железнодорожников» со счетом 6:1 и стал чемпионом России.