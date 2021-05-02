Семак – о победе «Зенита» в чемпионате России: Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после матча с «Локомотивом». Напомним, его команда разгромила соперника со счетом 6:1 и досрочно стала чемпионом РПЛ.

«Легко не бывает абсолютно никогда. Этот год для нас был очень сложным. Все игроки отдают все ради команды. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то, все было очень непросто. Думаю, сегодня был наш день. Те мячи, которые мы не забивали в предыдущих матчах, когда создавали много, сегодня получили», – цитирует ТАСС наставника.

Добавим, что Семак выиграл с командой три титула РПЛ и сравнялся по этому показателю с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким.