Александр Бубнов: «Зенит» переиграл «Локомотив» прежде всего в средней линии

«Борьбы не получилось: «Зенит» по всем статьям переиграл «Локомотив», который ничего не смог противопоставить сопернику, прежде всего, в средней линии. В начале матча был момент у Мухина, но потом шансы стали возникать только после перерыва при счете 1:5. В целом же всё было ясно уже по итогам первого тайма.

Отдельно стоит сказать про настрой. «Зенит» явно хотел оформить чемпионство именно сегодня, в споре с главным преследователем перед своими болельщиками.

По большому счету, вопрос с первым местом решился еще в начале апреля, когда отрыв »Зенита» вырос до семи очков.

Крупное поражение «Локомотива» — это и стечение обстоятельств, и свидетельство того, что команда Марко Николича слишком поверила в свои силы, а запаса прочности пока нет. В любом случае, последние два тура и финал Кубка России — проверка «Локомотива» на прочность», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, во встрече 28-го тура РПЛ подопечные Сергея Семака крупно обыграли «железнодорожников» со счетом 6:1 и завоевали чемпионский титул.