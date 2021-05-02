Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с третьей подряд победой в чемпионатах России и отметил вклад тренерского штаба команды в результат.

«Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в российском чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал свое место и проявлял лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком», - приводит слова Черчесова ТАСС.

Напомним, что «Зенит», победив в матче 28-го тура российской премьер-лиги «Локомотив» (6:1), стал семикратным чемпионом страны, завоевав титул за два тура до конца чемпионата.