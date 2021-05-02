Дмитрий Сенников: Костяк «Зениту» нужно оставлять, но должны прийти еще футболисты

«В сравнении с европейским футболом «Зениту» нужно усиливаться, у них не хватает скорости, мобильности. Если они что-то не предпримут, то будут так же уступать в Лиге чемпионов своим конкурентам. В любом случае им нужно будет что-то изменить. Костяк нужно оставлять, но должны прийти еще футболисты. Уход Ивановича и приход Ловрена — не лучшая замена. Пара Иванович-Ракицкий была намного сильнее в защите, естественно нужно укреплять слабые позиции, — сказал Сенников в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ подопечные Сергея Семака дома разгромили московский «Локомотив» со счетом 6:1 и стали чемпионами России.