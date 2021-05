«Интер» поздравил «Зенит» с победой в РПЛ, команды стали чемпионами в один день

Миланский «Интер», ставший чемпионом Италии по итогам 34-го тура серии А, в своем твиттере поздравил петербургский «Зенит», также оформивший чемпионство в РПЛ.

«Зенит» и «Интер» стали чемпионами в один день, приятно видеть! Поздравляем, парни!», - такое сообщение опубликовала пресс-служба «нерадзурри».

«Поздравляем, чемпионы!», - ответил аккаунт питерцев.

Напомним, в 34-м туре чемпионата Италии «Аталанта» не смогла обыграть «Сассуоло» (1:1), что сделало миланцев недосягаемыми для конкурентов.

Zenit and Inter crowned champions on the same day, you love to see it! Congrats, lads 🤝