Хет-трик Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Шеффилд Юнайтед»

«Тоттенхэм» в домашнем матче 34-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:0.

Главным героем встречи стал Гарет Бэйл, оформивший хет-трик. Валлийский нападающий забил на 36-й, 61-й и 69-й минутах. Еще один гол на 77-й минуте забил корейский полузащитник Хын-Мин Сон.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в АПЛ, а «Шеффилд» замыкает турнирную таблицу. В его активе 17 баллов.

8 мая состоятся матчи «Шеффилд Юнайтед» - «Кристал Пэлас» и «Лидс - Тоттенхэм».

АПЛ. 34-й тур