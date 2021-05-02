Вячеслав Колосков: «Зенит» в чемпионате России укомплектован лучше всех

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что «Зенит» одержал победу в российской премьер-лиге за счет более качественного состава.

«Можем поздравить «Зенит» с очередным досрочным званием чемпиона России по футболу, полагаю, что победа абсолютно закономерна, «Зенит» намного лучше укомплектован, чем все остальные клубы, там действительно играет большое количество футболистов, у которых очень высокое футбольное мастерство», - приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, «Зенит», победив в матче 28-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» (6:1), стал семикратным чемпионом страны, завоевав титул за два тура до конца чемпионата.