Гюнтер Штайнер: Образ «плохого парня» в отношении Мазепина активно поддерживается самой Формулой-1

Напомним, россиянин назвал последнего «идиотом».

«На скорости 300 километров в час вы не скажете: «этот парень поступил не очень хорошо». Вы назовете его по-другому, разве нет?

Мы все знаем, что образ «плохого парня» в отношении Никиты активно поддерживается самой «Формулой-1», потому что люди любят такое читать и слушать», - приводит слова Штайнера GP Fans.

Напомним, в рамках Гран-при Португалии Мазепин финишировал 19-м. Кроме того, россиянин получил пятисекундный штраф за создание помех пилоту «Ред Булла» Серхио Пересу при попытке мексиканца обогнать Мазепина на круг.