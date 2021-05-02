«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией»

«Барселона» в гостевом матче 34-го тура испанской примеры победила «Валенсию со счетом 3:2.

В составе каталонского клуба дубль оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. Первый гол капитан «Барселоны» забил на 57-й минуте, поразив ворота после нереализованного самими собой пенальти, второй - на 69-й. Перед этим свой голевой счет пополнил французский нападающий Антуан Гризманн (63-я минута).

В составе «Валенсии» голами отличились бразильский защитник Габриэл Паулиста (50) и испанский полузащитник Карлос Солер (83).

«Барселона» набрала 74 очка, занимает третье место и на два балла отстает от лидирующего мадридского «Атлетико», командам 8 мая предстоит очная встреча на поле в Каталонии.

«Валенсия» с 36 очками занимает 14 место в испанской примере. 9 мая клуб примет «Вальядолид».