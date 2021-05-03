«Тамбов» не будет подавать заявку на профессиональное лицензирование

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что клуб не подал заявку на лицензирование и не будет участвовать в профессиональных лигах российского футбола.

«Мы не подали на лицензирование - команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно. Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история «Тамбова», - приводят слова Худякова ТАСС.

Напомним, что «Тамбов» в гостевом матче 28-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл «Ростову» со счетом 0:2 и за два тура до окончания чемпионата потерял все шансы остаться в высшем дивизионе. За 28 сыгранных матчей тамбовская команда набрала 13 очков. В РПЛ «Тамбову» осталось сыграть две встречи: 7 мая в гостях с «Ахматом» и 16 мая дома с «Зенитом».