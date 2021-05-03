«Локомотив» пожаловался на «Зенит»: Абсолютно вопиющее отношение к болельщикам

2. Болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы «Локомотива». Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена. Служба безопасности ФК «Зенит» не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

1. Для наших болельщиков были предоставлены 1817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2000 (при заполняемости стадиона на 75%).

«В футбольный клуб «Локомотив» поступают многочисленные жалобы от болельщиков, которые поддерживали команду в выездном матче 28-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. К большому сожалению, в их отношении были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

После матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» – «Локомотив» пресс-служба московского клуба опубликовала заявление по поводу абсолютно вопиющего отношения к болельщикам гостей, призвав РПЛ и РФС отреагировать на произошедшее.

3. В середине второго тайма болельщиков нашей команды не выпускали в подтрибунное помещение – выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой.

4. Наконец, абсолютно вопиющее отношение к болельщикам ФК «Локомотив» после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка. По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми.

Все вышеперечисленные факты говорят о чрезмерных мерах со стороны ФК «Зенит» и представителей правопорядка в отношении болельщиков ФК «Локомотив», которые приехали поддержать свою команду и посетить один из красивейших городов России и Европы – Санкт-Петербург.

Обращаем внимание руководства Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза на эту ситуацию, возникшую в период проведения матча 28-го тура. Призываем футбольные власти нашей страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга. Это тем более необходимо, поскольку стадион «Газпром Арена» и ФК «Зенит» совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов.

Футбол должен приносить радость болельщикам, даже если это болельщики команды гостей».