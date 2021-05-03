Андреа Пирло: «Интер» и Конте заслужили скудетто, а «Ювентусу» что-то нужно менять

После волевой победы в выездном матче 34-го тура Италии против «Удинезе» главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поздравил «Ювентус» с завоеванием чемпионского титула.

Туринцы, пропустив первыми выиграли в Удине 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду.

«Мы передаем привет «Интеру» и Антонио Конте, они заслужили этот успех, – цитирует Пирло Goal.com – Нам же нужно что-то менять. Один цикл завершился, начинается новый, и нужно вновь выигрывать скудетто.

Сегодня было непросто после пропущенного мяча, но мы отчаянно хотели победить. Мы должны выйти в Лигу чемпионов. Команда сплотилась ради достижения этой цели».

Занимающие места во второго по четвертое «Аталанта», «Ювентус» и «Милан» набрали по 69 очков. У идущего пятым «Наполи» – 67.