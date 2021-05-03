Ромелу Лукаку: Этот сезон был лучшим в моей карьере, счастлив за всех болельщиков «Интера»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу сине-черных в чемпионате Италии.

«Я очень счастлив за всех болельщиков «Интера» по всему миру, за команду, за тренерский штаб, президента и каждого работника клуба, – заявил Лукаку в интервью для Sky Sport Italia. – Это был замечательный год для нас, я действительно горжусь тем, что игра за «Интер».

Для меня и для многих моих товарищей по команде – это первый чемпионский титул.

Этот сезон был лучшим в моей карьере. Надеюсь, что буду продолжать выступать на таком же уровне».

За четыре тура до конца чемпионата «Интер» гарантировал себе титул. Прошлый раз сине-черные выигрывали скудетто в 2010 году под руководством Жозе Моуринью.