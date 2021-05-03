Илья Геркус: «Зенит» удивил, а «Локомотив» получил хорошее лекарство от головокружения

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал крупную победу «Зенита» над железнодорожниками.

«Меня «Зенит» удивил, – цитирует Геркуса «Чемпионат». – В какой-то степени даже унизительно выиграли. Теперь сомнений точно никаких нет, какая команда самая сильная. Все вопросы сняты, здесь нечем крыть. К этому относиться можно как угодно. Можно только поздравить «Зенит». А «Локомотиву» пожелать работать. Им надо не переживать. Это было хорошее лекарство от головокружения, все гордились этой серией. Но теперь вот можно будет чуть опуститься и продолжать работать.

Семак сделал большое дело, он молодец. Получается, что вошел в когорту одних из лучших тренеров в истории РПЛ. Здесь против фактов не попрешь. Ему никто не может ничего противопоставить».

«Зенит» набрал 61 очко и обеспечил себе первое место по итогам нынешнего чемпионата. «Локомотив» идет вторым, имея 52 очка, но по итогам 28-го тура железнодорожников может обойти «Спартак», если сегодня вечером обыграет в гостях тульский «Арсенал». У красно-белых – 50 очков после 27 матчей.