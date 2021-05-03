Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» перед ответным матчем с «Ман Сити»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе 2 мая пропустил тренировку команды из-за травмы, сообщает L’Equipe.

4 мая парижанам предстоит провести в гостях ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Участие в этой встрече Мбаппе, как и степень серьезности его повреждения пока под вопросом.

Напомним, в первой полуфинальной игре в Париже победу одержали «горожане» 2:1. В составе «Манчестера» отличились Кевин Де Брейне и Рияд Марез, хозяева забили единственный мяч усилиями Маркиньоса. Килиан провел на поле все 90 минут, но не нанес ни одного удара. После этого француз пропустил также игру чемпионата страны с «Лансом».

В текущем сезоне в активе Мбаппе 37 мячей, забитых в 43 встречах. Также на его счету 10 голевых передач.