«Рубин» заработал 1 миллион евро благодаря победе «Зенита» в чемпионате России

Очередная победа «Зенита» в чемпионате России помогла «Рубину» заработать еще 1 миллион евро.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайдлар», в договоре о переходе Сердара Азмуна в петербургский клуб было прописано условия о выплате бонусов в 1 миллион евро за каждый из трех первых чемпионских титулов «Зенита», завоеванных вместе с иранским нападающим.

Азмун возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего чемпионата, забив 19 голов в 23 матчах. В «золотом» матче против «Локомотива» (6:1 дома) Сердар оформил хет-трик.

Иранец перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2019 года за 12 млн евро. Всего он провел за петербургскую команду 82 матча, забив 52 мяча и сделав 19 результативных передач.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Рубин» дважды обыграл «Зенит» с одинаковым счетом 2:1 и в гостях, и дома.