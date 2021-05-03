Пике – о матче с «Атлетико»: Все в наших руках

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о своих ожиданиях от матча 35-го тура, в котором каталонцы сыграют с мадридским клубом.

«Мы проводим серьезную подготовку к встрече с «Атлетико» и ставим перед собой единственную цель – выиграть. Других вариантов нет. Все в наших руках», – цитирует защитника Goal.

Напомним, поединок чемпионата Испании «Барселона» – «Атлетико» пройдет 8 мая на стадионе «Камп Ноу». Мадридцы за четыре тура до окончания турнира лидируют в таблице, имея в активе 76 очков. «Реал» и «Барселона» делят между собой второе-третье место, набрав по 74 очка.