Баринов – о поражении «Локомотива»: Семин бы не проиграл с таким счетом

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал итог матча железнодорожников с «Зенитом» в рамках 28-го тура российской премьер-лиги.

«Семак обыграл Николича. Конечно, не на 6:1, потому что у «Локо» потом просто пошел развал, который теперь войдёт в историю. Могу сказать, что на всех матчах «Локомотива» я видел болельщиков со знаменем, на котором был Семин. Сегодня этого не было. Поэтому и победить не удалось. Семин бы с таким счетом не проиграл», – приводит слова Баринова Sport24.

Напомним, в центральном матче 28-го тура РПЛ «Зенит» досрочно оформил третье подряд чемпионство. Хет-трик в этой встрече оформил Азмун, дублем отметился Дзюба, еще один гол в ворота железнодорожников забил Малком. В составе москвичей гол престижа на счету Франсуа Камано. «Зенит» набрал 61 очко и оторвался от «Локомотива» на девять баллов, став недосягаемым за два тура до окончания чемпионата.