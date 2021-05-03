Форвард «Болоньи» Паласио стал самым возрастным автором хет-трика в истории серии А

Нападающий «Болоньи» Родриго Паласио стал самым возрастным автором хет-трика в истории итальянской серии А.

В домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» аргентинец забил три мяча в возрасте 39 лет и 86 дней.

Таким образом, Паласио побил рекорд, который ранее принадлежал лучшему бомбардиру в истории серии А Сильвио Пиоле.

19 ноября 1950 года Пиола забил три мяча за «Новару» в матче против «Лацио» в возрасте 37 лет и 51 дня.

Воскресный матч «Болонья» – «Фиорентина» завершился вничью 3:3. Стоит отметить, что ранее Паласио в нынешнем сезоне забил лишь один гол в 31 матче чемпионата Италии.