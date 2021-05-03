Тренер «Лиона» Руди Гарсия: Игроки «Монако» спровоцировали драку

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия обвинил игроков «Монако» в том, что они спровоцировали драку после завершения воскресной игры.

2 мая монегаски уступили лионской команде на своем поле со счетом 2:3. После финального свистка произошла драка, по итогам которой красные карточки получили четверо футболистов. Арбитр Клеман Тюрпен наказал двух игроков «Монако» (Виллема Жеббеля и Пьетро Пеллегри) и двух игроков «Лиона» (Маттиа Де Шильо и Марсело).

«Не хочу ничего говорить о судействе, – цитирует Гарсию L»Equipe. – Единственное, что хочу подчеркнуть: какой интерес нашим игрокам получать красные карточки, если они выигрывают, а до конца чемпионата осталось три тура? Драку спровоцировали игроки «Монако». У нас три удаления, хотя мы ничего не сделали. Это совершенно ненормально. Также можете отметить, что провокаторами были молодые игроки, а не титулованные».

Стоит отметить, что полузащитник «Лиона» Максенс Какере был удален еще на 70-й минуте, заработав второе предупреждение.

После 35 туров «Монако» занимает третье место, набрав 71 очко, а «Лион» – четвертое (70).