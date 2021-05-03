Газзаев – о работе Семака: В третий раз выиграть чемпионат – это дорогого стоит

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о работе Сергея Семака на посту главного тренера питерского клуба.

«Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой! В этом есть огромная заслуга Сергея Семака. Выиграть в третий раз чемпионат – это дорогого стоит. Безусловно, он растет как тренер, и сейчас очень важно зарекомендовать себя на международной арене, тем более для этого есть все возможности. Семак – из молодого поколения. Хотелось бы, чтобы больше российских специалистов добивались успеха, показывали хорошие результаты», – приводит слова Газзаева ТАСС.

Напомним, в центральном матче 28-го тура РПЛ «Зенит» досрочно завоевал третий подряд чемпионский кубок. Хет-трик в этой встрече оформил Азмун, дублем отметился Дзюба, еще один гол в ворота железнодорожников забил Малком. В составе москвичей гол престижа на счету Франсуа Камано. «Зенит» набрал 61 очко и оторвался от «Локомотива» на девять баллов, став недосягаемым за два тура до окончания чемпионата.