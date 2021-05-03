Бывший защитник «Спартака» Щеголев: Тедеско отталкивает своим поведением и истериками

Чемпион России 2000 года в составе московского «Спартака» Александр Щеголев заявил, что ему не нравится поведение нынешнего главного красно-белых Доменико Тедеско во время матчей.

«Тедеско мне не импонирует как человек, – заявил Щеголев в интервью для «Матч ТВ». – Своим поведением, истериками. Я этого не люблю и, может, это как-то отталкивает. Политика клуба тоже непонятна – тренеров меняют. Этот уходит, потом остается. Мне больше всего непонятно, как ребята реагируют. Конечно, в интервью они об этом не говорят, но представьте, у вас тренер, который сейчас уйдет. Какое будет настроение, будет ли уверенность? Заметьте, у них игра такая неровная — могут и 0:3 «Уфе» дома проиграть. Самое интересное, что их еще простили несколько раз. Говорят, Алексея Стукалова поставили, у «Уфы» эмоциональный подъем. Ну хватит, ребят. У «Спартака» Лига чемпионов горит, а они дома 0:3 играют. Непонятно».

В декабре прошлого года Тедеско заявил, что покинет «Спартак» после завершения нынешнего сезона. В данный момент красно-белые занимают третье место, на два очка отставая от «Локомотива».

Сегодня в Туле состоится матч 28-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак». Начало в 16:30 по московскому времени.