ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Спартак М 0 П1 4.50 Х 3.85 П2 1.80
Португалия - Сегунда 18:30 Вилафранкензе 0 Варзим 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 2.75
Испания - Сегунда 19:00 Сабадель 0 Райо Вальекано 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Вулверхэмптон 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Парма 0 П1 1.61 Х 4.30 П2 5.50
Аргентина - Примера 21:45 Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Испания - Сегунда 22:00 Альбасете 0 Алькоркон 0 П1 2.90 Х 2.70 П2 3.00
Португалия - Сегунда 22:00 Академика 0 Арока 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 2.90
Испания - Примера 22:00 Севилья 0 Атлетик Б 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 6.20
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.50 П2 2.40
03 мая 10:23
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший защитник «Спартака» Щеголев: Тедеско отталкивает своим поведением и истериками

Немец работает с московским клубом с октября 2019-го.

Чемпион России 2000 года в составе московского «Спартака» Александр Щеголев заявил, что ему не нравится поведение нынешнего главного красно-белых Доменико Тедеско во время матчей.

«Тедеско мне не импонирует как человек, – заявил Щеголев в интервью для «Матч ТВ». – Своим поведением, истериками. Я этого не люблю и, может, это как-то отталкивает. Политика клуба тоже непонятна – тренеров меняют. Этот уходит, потом остается. Мне больше всего непонятно, как ребята реагируют. Конечно, в интервью они об этом не говорят, но представьте, у вас тренер, который сейчас уйдет. Какое будет настроение, будет ли уверенность? Заметьте, у них игра такая неровная — могут и 0:3 «Уфе» дома проиграть. Самое интересное, что их еще простили несколько раз. Говорят, Алексея Стукалова поставили, у «Уфы» эмоциональный подъем. Ну хватит, ребят. У «Спартака» Лига чемпионов горит, а они дома 0:3 играют. Непонятно».

В декабре прошлого года Тедеско заявил, что покинет «Спартак» после завершения нынешнего сезона. В данный момент красно-белые занимают третье место, на два очка отставая от «Локомотива».

Сегодня в Туле состоится матч 28-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак». Начало в 16:30 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гелендваген из Китая оказался заметно дешевле Mercedes G-класс"Флорида" победила "Чикаго", Гусев забросил первую шайбу за "пантер""Ак Барс" продлил контракт с Дмитрием КвартальновымСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Ловчев оправдал Федуна за поддержку «Зенита» и предсказал победу «Спартака» в Туле
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком», который состоится в понедельник, 3 мая.
Не купили, а заслужили. Таким золотым матчем «Зенит» посрамил всех своих недоброжелателей
Команда Сергея Семака третий год подряд выиграла золото РПЛ. После разгрома «Локомотива» (6:1) она стала недосягаемой до соперников.
Падшие «Ангелы Плющенко», или Как Тутберидзе восстановила монополию
Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко. Как объявил сам двукратный олимпийский чемпион, контракт между спортсменкой и его школой истек 1 мая, и продлевать его не стали.
«Формулировка «по обоюдному решению» меня удивила». Жулин — об уходе Трусовой от Плющенко к Тутберидзе
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «Плеймейкеру» сенсационную новость о том, что Александра Трусова прекращает сотрудничество с Евгением Плющенко.
«Динамовцы поработают с левой ногой Макарова — в Казани будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо», который состоится в субботу, 1 мая.
«Неприятно было читать гадости про Емелина, но мы и это преодолели». Шарипзянов — о победе в Кубке Гагарина
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после окончания финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4-2) рассказал «Плеймейкеру», как добывалась эта историческая победа.
«Мы поговорили с Шалуновым, злого умысла у него не было». Стась — о самом грязном приеме финала Кубка Гагарина
Нападающий «Авангарда» Андрей Стась в интервью «Плеймейкеру» поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина в финальной серии плей-офф с ЦСКА (1:0).
Спасибо этому дому – пойду к другому. Как Ковальчук покинул «Авангард» ради американской мечты
Обладатель Кубка Гагарина-2021 и нападающий Илья Ковальчук сенсационно расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика