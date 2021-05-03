Вильмар Барриос: Все, что летело в ворота «Локомотива», попало в цель

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал крупную победу над московским «Локомотивом».

«Это был сложный матч, – цитирует Барриоса пресс-служба «Зенита». – Мы знали, что нам нужна только победа, чтобы отпраздновать титул со своими болельщиками. Удалось довольно рано открыть счет, а дальше мы были настойчивыми и уверенными в завершении. Все, что летело в ворота соперника, попало в цель. Чувствую себя так, как должен чувствовать трехкратный чемпион России. Цель достигнута, чемпионский кубок наш в третий раз подряд. Я счастлив и думаю только о том, как скоро буду наслаждаться временем со своей семьей».

В матче против «Локомотива» футболисты «Зенита» нанесли 13 ударов в створ и забили шесть мячей. Сердар Азмун оформил хет-трик, Артем Дзюба сделал дубль, а автором шестого гола стал Малком.