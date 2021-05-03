Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» нужно провести идеальный матч, чтобы пройти «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

«Мы попытаемся впервые в истории выйти в финал Лиги чемпионов, но во вторник нам предстоит провести практически идеальный матч, – цитирует Гвардиолу официальный сайт манчестерского клуба. – Мы вновь сыграем с командой, в которой, возможно, собраны самые талантливые игроки мира на данный момент. И их не один или два. Они способны выиграть матчи одним своим действием. Чтобы победить, мы должны сыграть как единый коллектив с невероятным настроем. Мы должны быть более агрессивными с мячом и без мяча».

Игра «Манчестер Сити» – «ПСЖ» пройдет 4 мая и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче команда Гвардиолы обыграла французский клуб на выезде с результатом 2:1.

«Сити» никогда прежде не выходил в финал Лиги чемпионов.