Зарема Салихова официально включена в совет директоров «Спартака»

Официальный сайт «Спартака» сообщил об изменениях в руководстве московского клуба.
Решением общего собрания акционеров в состав совета директора включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом.
Кроме того, спутница владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.
Сегодня в Туле состоится заключительный матч 28-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Спартак». Начало в 16:30 по московскому времени.
В настоящее время красно-белые занимают третье место, на два очка отставая от «Локомотива».