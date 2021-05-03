РПЛ отреагировала на жалобу «Локомотива» по поводу ограничений для болельщиков на матче с «Зенитом»

Российская премьер-лига и Российский футбольный союз отреагировали на жалобу «Локомотива» по поводу чрезмерных ограничений для болельщиков московского клуба во время и после матча 28-го тура чемпионата России против «Зенита».

Заявление пресс-службы РПЛ цитирует ТАСС:

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» – «Локомотив».

Напомним, что «Локомотив» назвал «абсолютно вопиющим» отношение к своим болельщикам со стороны сотрудников охраны правопорядка в Санкт-Петербурге.

Вчера «Зенит» обыграл команду Марко Николича со счетом 6:1 и в третий раз подряд завоевал чемпионский титул.