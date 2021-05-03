Александр Мостовой: у «Спартака» календарь легче, чем у «Локомотива»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказал свое мнение о предстоящем матче команды Доминико Тедеско против тульского «Арсенала».

«Спартаковцы должны воспользоваться осечкой «Локомотива», но в Туле легкой игры точно не будет, потому что «Арсенал» борется за выживание. Красно-белые не должны забывать о том, что в случае победы займут второе место. Нужно выходить на поле с сумасшедшим настроем. У «Спартака» календарь легче, чем у «Локомотива», нужно этим пользоваться, выигрывать три матча и забирать серебряные медали», – цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч «Арсенала» против «Спартака» стартует в Туле 3 мая в 16:30 по московскому времени. В случае победы команда Тедеско может сдвинуть «Локомотив» со второй строчки в турнирной таблице РПЛ.