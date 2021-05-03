В «Спартаке» прокомментировали назначение Заремы Салиховой в комитет по аудиту и вознаграждениям

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о будущей работе Заремы Салиховой в качестве главы комитета по аудиту и вознаграждениям.

«Это работа над повышением оперативной эффективности клуба. Сюда не входят трансферы напрямую, она будет инспектировать условия, касающиеся комиссий. Зарема по образованию финансист, поэтому она и будет следить за финансовой составляющей», – сообщил Фетисов в интервью для «Спорт-Экспресса».