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Испания - Сегунда 19:00 Сабадель 0 Райо Вальекано 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
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Испания - Примера 22:00 Севилья 0 Атлетик Б 0 П1 1.62 Х 4.00 П2 6.30
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.50 П2 2.40
03 мая 12:29
автор: Евгений Лиманский

Манчини – о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов: Никогда не говори никогда

Футболисты из Санкт-Петербурга досрочно оформили победу в РПЛ, разгромив московский «Локомотив» (6:1).

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оценил шансы питерского клуба в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов отличается от чемпионата России, там все по-другому. Но никогда не говори никогда», – приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, в этом сезоне «Зенит» занял четвертое место в группе F Лиги чемпионов, записав в свой актив в шести матчах лишь одно очко.

56-летний специалист работал с командой из Санкт-Петербурга в сезоне 2017/18. При итальянском специалисте зенитовцы заняли пятое место в РПЛ, показав худший результат за предыдущие 10 лет.

источник: «Спорт-Экспресс»
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