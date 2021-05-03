Манчини – о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов: Никогда не говори никогда

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оценил шансы питерского клуба в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов отличается от чемпионата России, там все по-другому. Но никогда не говори никогда», – приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, в этом сезоне «Зенит» занял четвертое место в группе F Лиги чемпионов, записав в свой актив в шести матчах лишь одно очко.

56-летний специалист работал с командой из Санкт-Петербурга в сезоне 2017/18. При итальянском специалисте зенитовцы заняли пятое место в РПЛ, показав худший результат за предыдущие 10 лет.