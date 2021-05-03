Райану Рейнольдсу понравился Дзюба в костюме Дэдпула (фото)

Голливудскому актеру Райана Рейнольдсу понравился Артем Дзюба в костюме Дэдпула.

Как сообщает «МК-Спорт», Рейнольдс поставил лайк поставил под фотографией Дзюбы с церемонии награждения «Зенита» золотыми медалями чемпионата России. Фото было опубликовано в официальном твиттере петербургского клуба.

Напомним, что вчера команда Сергея Семака дома разгромила «Локомотив» со счетом 6:1 и в третий раз подряд завоевала титул чемпиона РПЛ.

Для Рейнольдса роль Дэдпула стала одной из самых знаковых в карьере.