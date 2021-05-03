Андрей Тихонов: «Зенит» открыл «Спартаку» дорогу на второе место

Бывший игрок «Спартака», а ныне главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов дал прогноз на матч красно-белых против тульского «Арсенала».

«Вчера «Локомотив» оступился по полной программе. «Зенит» сделал все, чтобы «Спартак» поднялся на вторую строчку. Остается лишь побеждать. Но «Арсенал» борется за сохранение прописки, ему вообще нельзя проигрывать. Сейчас такое время, когда любая команда может обыграть любую. Тем и интересен футбол», – приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч «Арсенала» против «Спартака» стартует в Туле 3 мая в 16:30 по московскому времени. В случае победы команда Тедеско может сдвинуть «Локомотив» со второй строчки в турнирной таблице РПЛ.