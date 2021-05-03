Максим Калиниченко: «Спартак» – явный фаворит в матче с «Арсеналом», но случиться может что угодно

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко рассказал о своих ожиданиях от предстоящей выездной игры красно-белых против тульского «Арсенала».

«Спартаку» надо стараться выигрывать в каждом матче, – отметил Калиниченко в интервью для «Чемпионата». – Красно-белые – явные фавориты, им даже собираться не нужно. «Спартак» сильнее «Арсенала», который мотивирован и играет дома, надо доказать свое превосходство. Сможет ли «Спартак» заработать все девять очков? Теоретически может, а фактически – время покажет. Все что угодно может случиться. Я не говорю, что «Спартак» должен выигрывать все на свете. Он может это сделать. Шансов на ошибку практически нет, учитывая турнирную таблицу. Нельзя надеяться на ошибки «Локомотива», они могут потерять очки, а могут и не потерять. Есть шанс попасть в Лигу чемпионов, надо побеждать всех, тем более, что соперники по силам».

В данный момент красно-белые занимают третье место, на два очка отставая от «Локомотива» и сыграв на один матч меньше. Вчера железнодорожники уступили «Зениту» со счетом 1:6.