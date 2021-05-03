В МВД Санкт-Петербурга отреагировали на жалобы болельщиков «Локомотива»

В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что организационные меры, принятые полицией 2 мая во встрече двух лидеров РПЛ, позволили обеспечить правопорядок и безопасность граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

«Полиция действовала строго в рамках законодательства, - отмечается в источнике.

Напомним, что «Локомотив» назвал «абсолютно вопиющим» отношение к своим болельщикам со стороны сотрудников охраны правопорядка в Санкт-Петербурге.