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Россия - Премьер-Лига 16:30 Арсенал 0 Спартак М 0 П1 4.60 Х 3.90 П2 1.77
Португалия - Сегунда 18:30 Вилафранкензе 0 Варзим 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 2.90
Испания - Сегунда 19:00 Сабадель 0 Райо Вальекано 0 П1 3.80 Х 3.00 П2 2.20
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Вулверхэмптон 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.90
Аргентина - Примера 21:45 Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Аргентина - Примера 21:45 Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Италия - Серия А 21:45 Торино 0 Парма 0 П1 1.63 Х 4.20 П2 5.50
Испания - Сегунда 22:00 Альбасете 0 Алькоркон 0 П1 2.90 Х 2.70 П2 3.00
Испания - Примера 22:00 Севилья 0 Атлетик Б 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 6.20
Португалия - Сегунда 22:00 Академика 0 Арока 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 2.90
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.50 П2 2.40
03 мая 14:20
автор: Евгений Лиманский

Врач признан виновым в непредумышленном убийстве бывшего капитана «Фиорентины»

Давиде Астори был найден мертвым 4 марта 2018 года перед матчем чемпионата Италии с «Удинезе».

Бывший спортивный консультант «Фиорентины» Джорджио Галанти получил один год тюрьмы за причастность к смерти защитника сборной Италии Астори, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как установили эксперты, причиной смерти игрока была тахиаритмия, вызванная аритмогенной кардиомиопатией правого желудочка. При таком заболевании занятия спортом увеличивают риск смерти в пять раз. Вместе с тем, профессор Галанти в 2017 году подписал сертификат о пригодности Астори для занятий профессиональным спортом.

источник: La Gazzetta dello Sport
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