Врач признан виновым в непредумышленном убийстве бывшего капитана «Фиорентины»

Бывший спортивный консультант «Фиорентины» Джорджио Галанти получил один год тюрьмы за причастность к смерти защитника сборной Италии Астори, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как установили эксперты, причиной смерти игрока была тахиаритмия, вызванная аритмогенной кардиомиопатией правого желудочка. При таком заболевании занятия спортом увеличивают риск смерти в пять раз. Вместе с тем, профессор Галанти в 2017 году подписал сертификат о пригодности Астори для занятий профессиональным спортом.
источник: La Gazzetta dello Sport